متخصص بالشأن الاقتصادي: يمكن شراء سبيكة ذهب بادخار 100 جنيه شهريا

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن ثقافة الادخار والاستثمار هو المحور الأساسي الذي يتحدث عنه كل المواطنين في 200 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن ادخار مبلغ 100 جنيه فقط في الشهر يمكن أن يكن له أثر مهم للغاية.

مثال بسيط على ادخار مبلغ صغير

وأضاف «يعقوب»، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «DMC»: «لو حد قرر يشيل 100 على جنب كل شهر، هيبقى معه 1000 جنيه بعد 10 شهور، وبالتالي يمكنه شراء سبيكة ذهب، إذ إنها سبائك الذهب تبدأ من ربع جرام كوزن، وسعر سبيكة الذهب وزن ربع جرام تبدأ من 1100 جنيه».

ادخار المال انتصار نفسي عظيم

وتابع أن ادخار مبلغ في فترة محددة لشراء ذهب تعد انتصار نفسي بسيط ولكنه عظيم، مشيرا إلى أن المعتقد المتكون لدى غالبية المواطنين عند شراء سبيكة ذهب هو شيء وزنه كبير ومكلف، موضحا أن الذهب وعاء ادخاري وزينة وخزينة، مؤكدا أهمية تنشئة ثقافة الادخار لدى الأطفال حتى لو مبالغ بسيطة، إذ إنها تكبر بمرور الوقت.

وأكد أهمية ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات، مدللا على الأمر بالمواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إنهم لديهم ثقافة حول ترشيد الاستهلاك في مختلف أمور الحياة وليس المال فقط.