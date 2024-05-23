شركة صينية بالقاهرة تطلب موظفين.. الرواتب تصل إلى 22 ألف جنيه

كشف موقع توظيف مصر التابع لوزارة التضامن حاجة شركة ميلوت الصينية بالقاهرة، إلى مجموعة من العمال حديثي التخرج الحاصلين على المؤهلات المتوسطة، للعمل لديها في مجال المبيعات «telesales»، وذلك مقابل الحصول على رواتب وحوافز تصل إلى 22 ألف جنيه.

شروط الوظيفة

وهناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين على هذه الوظيفة وهي كالتالي:

- مستوي الخبرة: حديث التخرج بخبرة لا تزيد على 3 سنوات.

- اللغة الإنجليزية: جيد.

- السن المطلوب: من 18 إلى 30 سنة.

- الحاسب الآلي: أساسيات.

- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات.

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

مميزات الوظيفة

- راتب أساسي يتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه.

- حوافز إضافية تتراوح بين 6 آلاف و12 ألف جنيه.

- تأمينات صحية واجتماعية.

التقدم للوظيفة

ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة عن الطريق التواصل مع الشركة مباشرة عبر الرقم: 01022367863، أو عن طريق الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــــــا، ثم قراءة تفاصيل الوظيفة والشروط بعناية، وبعد ذلك قم بالضغط على «تقدم للوظيفة»، وأدخل البيانات المطلوبة بعد تسجيل الدخول على الموقع إذا لم تكن مسجلا عليه من قبل.