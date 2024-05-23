خطة لتنمية الصناعة المصرية بالتعاون بين «الجايكا» وجهاز تنمية المشروعات

وقّع جهاز تنمية المشروعات اتفاقية تعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتنفيذ مشروع تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال ضمن سعي مصر لتعزيز قدراتها الصناعية.

تحسين القدرة التنافسية للمشروعات

يهدف المشروع الذي يمتد لعامين إلى تحسين قدرة التنافسية لعدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة في قطاعي البلاستيك بمرغم بالإسكندرية والتصنيع الغذائي بالمنيا.

ويشمل المشروع تقديم خدمات تطوير الأعمال لرفع كفاءة هذه المشروعات وزيادة قدراتها التنافسية، وذلك من خلال فريق من الخبراء اليابانيين ومسؤولي جهاز تنمية المشروعات.

وقد تمّ بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضمنت تشخيص احتياجات 20 مشروعًا.

ممثل الجايكا يثنى على جهود جهاز تنمية المشروعات

أثنى ممثل الجايكا على جهود جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد على استمرار دعم الجايكا للمشروع.

من جانبه، أكّد رئيس جهاز تنمية المشروعات على أهمية هذا المشروع كنموذج يمكن تكراره مع جهات أخرى لتوسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والصناعية.

وتُعدّ هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجال التنمية الصناعية، ودعمًا لخطط مصر الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات.