محافظ شمال سيناء يكرم متدربات مشروع السجاد اليدوي

كرم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، مدرب ومتدربات مشروع صناعة السجاد اليدوي الذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع الجهات الشريكة.

تسويق منتجات المتدربات

وأكد المحافظ تكريم عدنان إبراهيم شناوي مسؤول التدريب، وكذلك المتدربات على صناعة السجاد، بمنحهم شهادات التقدير، تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تم تسويق المنتجات التي قامت المتدربات بصناعتها من مختلف أنواع السجاد على هامش معرض أيادي مصرية للسجاد والمشغولات اليدوية، والذي أقيم بمناسبة العيد القومي للمحافظة نهاية أبريل الماضي.

دعم المنتجات الحرفية المحلية

وأشار المحافظ إلى أن منصة أيادي مصرية أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره مشروع قومي يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها.

بدروه أكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن مشروع السجاد اليدوي للسيدات بشمال سيناء أقيم في مقر مركز التأهيل المهني بالمحافظة، بهدف تدريب السيدات على صناعة السجاد اليدوي التابع لوحدة أيادي مصر، لتعليم السيدات حرفة صناعة السجاد والكليم، للحفاظ على مفردات التراث السيناوي، واكتساب خبرات تؤهل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر داخل المنزل لتوفير فرص عمل لأفراد الأسرة.