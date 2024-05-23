مواعيد قطارات خط «القاهرة- السد العالي».. اعرف توقيت رحلتك

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية على خط «القاهرة- السد العالي»، موضحة أنّ المواعيد تشتمل قطارات تحيا مصر والمكيفة والثالثة المكيفة والـVIP والتهوية الديناميكية، موضحة تجهيزها لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

محطات وقوف القطارات

وأكدت الهيئة، أنه ضمن محطات وقوف القطارات الجيزة والحوامدية والبدرشين والمزغونة والعياط وكفر عمار والواسطى وناصر وبني سويف وببا والفشن ومغاغة وبني مزار ومطاي وسمالوط والمنيا وأبوقرقاص والروضة وملوي وديرمواس وديروط والقوصية ومنفلوط ومنقباد وأسيوط.

كما تتضن محطات الوقوف أبوتيج وصدفا وطما وطهكا والمراغة وسوهاج والمنشأة والعسيرات وجرجا والبلينا وأبوتشت وفرشوط ونجع حمادي ودشنا وقنا وقفط وقوص والأقصر وأرمنت وإسنا والسباعية وإدفو وسلوا وكلابشة وكوم إمبو ودراو وبلانة وأسوان، وأخيرا السد العالي.

طرق حجز تذاكر قطارات القاهرة- السد العالي

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى وجود أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات سواء الموقع الإلكتروني للهيئة أو الهاتف المحمول أو شبابيك التذاكر، أو ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددة على الركاب بضرورة مراجعة جميع البيانات المدونة على التذكرة قبل مغادرة شباك التذاكر.

مواعيد قطارات السكك الحديدية على خط «القاهرة - السد العالي»