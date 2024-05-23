«الهجرة»: خطوط طيران مباشرة جديدة من القاهرة إلى سول ولوس أنجلوس

استجابت وزارة الهجرة لطلبات الجالية المصرية في كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا، معلنة تم عن خطط لتشغيل خطوط طيران مباشرة جديدة من القاهرة إلى سول ولوس أنجلوس.

خط القاهرة - سول

ومن المقرر أن يتمّ تشغيل خط القاهرة - سول - القاهرة ضمن خطة مصر للطيران بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، ومن المخطط بدء التشغيل في عام 2025-2026.

خط القاهرة - لوس أنجلوس

سيتمّ العمل بخط القاهرة - لوس أنجلوس اعتبارًا من عام 2025 فور وصول الطرازات الجديدة.

وأعربت سهى جندي وزيرة الهجرة عن شكرها لـ الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني على استجابته السريعة لطلبات المصريين بالخارج، مؤكدة أنَّ كل ما يتم اقتراحه من قبل المصريين بالخارج يلقى عناية كبيرة، وأن الوزارة تعمل على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لخدمة المصريين بالخارج.