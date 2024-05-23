ظهرت الآن.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024، على الموقع الرسمي لمديرية التعليم بوابة الخدمات التعليمية عبر هذا الرابط بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بدقة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024

وأكّدت مديرية التعليم بمحافظة القاهرة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 متاحة الآن على الموقع الرسمي للمديرية بالألوان وفقا للقرار الوزاري بنظام التقييم للمرحلة الابتدائية حيث تعبر الألوان علي مستوي الطالب في الامتحانات اللون الأزرق الأخضر، والأصفر والأحمر، إذ توضح دلالات الألوان كالتالي:

- اللون الأحمر من صفر إلى 50: التقدير يعني لم يتقن المعارف.

- اللون الأصفر من 50 إلى 65: التقدير يعني التلميذ في حاجة لدعم.

- اللون الأخضر من 65 إلى 85: التقدير يعني التلميذ «امتلك المعارف».

- اللون الأزرق من 85 إلى 100: التقدير يعني فاق التوقعات.

وتابعت المديرية، أنَّه يمكن أيضا الحصول علي أنه يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة رابعة ابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 من التليفون الأرضي 09000100 والتليفون المحمول 5757، أو من خلال المحادثة الآلية.