نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 القاهرة.. ظهرت الآن

أكّدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 ظهرت الآن على الموقع الرسمي للمديرية بوابة الخدمات التعليمية بالبيانات الخاصة بالطالب، على أن يتمّ إعلانها بالمدارس يوم السبت مجاناً وذلك في أماكن ظاهره وواضحة، إذ يوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، وتتضمن رصد نقاط التميز وتشخيص جوانب الضعف، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024

وأكّدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنَّه يمكن الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 من خلال الدخول على هذا الرابط عبر الموقع الرسمي لمديرية التعليم، وإدخال البيانات الخاصة بالطالب «الرقم القومي والمرحلة الدراسية والصف الدراسي والعام الدراسي والفصل الدراسي».

خطوات الحصول علي نتيجة الصف الخامس الابتدائي

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة أنَّ نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 متاحة الآن من خلال الخطوات التالية عن طريق البريد الصوتي:

- من الخطوة الأولى: اضغط على زر إتمام عملية الدفع (كود فورى / فيزا) للاستعلام عن النتيجة.

- الخطوة الثانية: بعد إتمام عملية الدفع اضغط على زر استلام النتيجة.