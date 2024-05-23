إطلاق معرض المشروعات الطلابية في جامعة بنها بمشاركة 11 كلية

افتتح الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض المشروعات الطلابية على هامش المؤتمر السنوي الثالث للدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

مشروعات طلاب المراحل الجامعية

واستمع نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال تفقده مشروعات طلاب المراحل الجامعية الأولى المشاركين في المؤتمر إلى شرح من مشرفي المشروعات من الطلاب.

الاهتمام بالمشروعات والأنشطة الطلابية

كما أكد حرص جامعة بنها على الاهتمام بالمشروعات والأنشطة الطلابية من خلال خلق بيئة محفزة لهم وتشجعهم على الإبداع والابتكار، مشيرا إلى أنه تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مجال بجوائز مالية، بالإضافة إلى تبني هذه الأفكار والأبحاث لتكون قابلة للتطبيق.

من جانبه أضاف الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، أن المعرض الطلابي لهذا العام شهد إقبالا ملحوظا من طلاب كليات الجامعة المختلفة على المشاركة، حيث شاركت 11 كلية في المشروعات بحوالي 64 مشروعا، فاز منها 35 مشروعا في مختلف التخصصات.