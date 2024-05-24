هل يجوز الحج على نفقة شخص آخر؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل يحوز الحج على نفقة شخص آخر؟، إذ يرغب كثيرون في أداء مناسك الحج، وقد يكون من بينهم من لا يملك المال لأداء هذه الفريضة، فيتجه إلى الحج على نفقة شخص آخر، وهو ما توضح حكمه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

هل يجوز الحج على نفقة شخص آخر؟

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل يحوز الحج على نفقة شخص آخر؟، إنه في حالة المنحة أو الدعوة للحج بالمجان أو أنه إذا كان أحد الأشخاص يحب أو يقدر الآخر فيحججه على نفقته الشخصية، فلا مانع في ذلك الأمر.

حكم الحج على نفقة الغير

وأضاف «وسام»، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، أنه في هذه الحالة السابق ذكرها لا مانع شرعًا، وتعتبر هبة أو عطية، بل ويجب على الشخص شكر الله عز وجل عنها بأنه سخر له هذا الإمكان؛ لتأدية فريضة الحج.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحج على نفقة شخص آخر لا ينقص من الثواب والأجر.