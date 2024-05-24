رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-5-2024.. اعرف الكيلو بكام

كتب:

مارينا رؤوف
04:17 ص | الجمعة 24 مايو 2024
أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-5-2024، استقرارا ملحوظا، وفق آخر التحديثات المعلنة من بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

سجل كيلو سعر الفراخ البيضاء في أرض المزرعة 90 جنيها، على أن يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 95 و100 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات

وبحسب بورصة الدواجن، سجل سعر الأمهات البيضاء 78 جنيها للكيلو، وكيلو الفراخ الساسو 93 جنيها للكيلو بأرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الرومي والبط

- انخفاض سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيهًا.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 112 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 115 جنيهًا.

- سعر الرومي نحو 195 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 144 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق

يتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 85 و110 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

 

 

اقرأ المزيد:

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 22-5-2024

بورصة الدواجن تعلن تراجع الفراخ البيضاء 5 جنيهات في المزرعة

‎أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. «اعرف الكيلو سجل كام؟»

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20-5-2024.. البانيه بـ200 جنيه

بورصة الدواجن اليوم تنشر أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.