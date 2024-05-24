أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-5-2024.. اعرف الكيلو بكام

سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-5-2024، استقرارا ملحوظا، وفق آخر التحديثات المعلنة من بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

سجل كيلو سعر الفراخ البيضاء في أرض المزرعة 90 جنيها، على أن يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 95 و100 جنيه.

أسعار الفراخ الأمهات

وبحسب بورصة الدواجن، سجل سعر الأمهات البيضاء 78 جنيها للكيلو، وكيلو الفراخ الساسو 93 جنيها للكيلو بأرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100 إلى 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الرومي والبط

- انخفاض سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيهًا.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 112 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 115 جنيهًا.

- سعر الرومي نحو 195 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 144 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق

يتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 85 و110 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.