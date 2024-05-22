أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 22-5-2024

سجلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 84 جنيهًا في المزرعة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 22-5-2024 وفق الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن الرئيسية عبر صفحتها على الإنترنت، بعد ساعات من تراجع الفراخ البيضاء 5 جنيهات للكيلو وفق المعلن من بورصة الدواجن البيضاء أمس.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 22-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق أي للمستهلك كما يلي:

- الرومي نحو 195 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 144 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 90 جنيهًا في المزرعة و100 جنيه للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 194 جنيهًا وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 16 جنيهًا و18 جنيهًا.

- سجّل سعر الكتكوت الساسو 19 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و13.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و17 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 و14 جنيهًا.

سعر كيلو البط اليوم

- انخفاض سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيهًا.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 112 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 115 جنيها.