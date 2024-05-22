أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 22-5-2024
كتب:
محمد سيف
06:59 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
أسعار الدواجن البيضاء
سجلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 84 جنيهًا في المزرعة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 22-5-2024 وفق الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن الرئيسية عبر صفحتها على الإنترنت، بعد ساعات من تراجع الفراخ البيضاء 5 جنيهات للكيلو وفق المعلن من بورصة الدواجن البيضاء أمس.
أسعار الدواجن البيضاء اليوم
ترصد «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 22-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق أي للمستهلك كما يلي:
- الرومي نحو 195 جنيهًا للكيلو.
- أجنحة الرومي بلغت 144 جنيهًا للكيلو.
- الدواجن البلدي بلغت نحو 90 جنيهًا في المزرعة و100 جنيه للمستهلك.
- سجّل سعر البانيه 194 جنيهًا وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.
أسعار الكتاكیت الیوم
- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 16 جنيهًا و18 جنيهًا.
- سجّل سعر الكتكوت الساسو 19 جنيهًا.
- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و13.5 جنيه.
- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و17 جنيهًا.
- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و9 جنيهات.
- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 و14 جنيهًا.
سعر كيلو البط اليوم
- انخفاض سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيهًا.
- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 112 جنيهًا.
- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 115 جنيها.