نادين تكشف سبب بدء أحداث مسلسل دواعي السفر بشكل مأساوي

عبرت الفنانة نادين عن سعادتها برد فعل الجمهور حول مسلسل دواعي السفر، الذي يعرض حاليا، حيث تعرض حلقتان يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر منصة WATCH IT.

نادين تتحدث عن مسلسل دواعي السفر

قالت الفنانة نادين لـ«الوطن»: أحداث مسلسل دواعي السفر بدأت بشكل مأساوي «غامق»، لكنه سيأخذنا في سكة أخرى خلال الحلقات المقبلة، وذلك أكبر دليل على أن اللجوء للطب النفسي يحل مشكلات كثيرة، وليس مجرد شيء تجاري في السوق، وعلى من لا يستطيع حل مشاكله، أو كان غير قادر عليه، أن يتجه إلى الطبيب النفسي.

أحداث مسلسل دواعي السفر

تدور حلقات مسلسل دواعي السفر في 10 حلقات، حول أهمية الصداقة في علاج المشكلات النفسية، من خلال العلاقة التي تنشأ بين الشاب، ويجسده الفنان أمير عيد، وجاره الذي يجسده الفنان كامل الباشا، ليجد كل منهما ضالته في الآخر.

أبطال مسلسل دواعي السفر

مسلسل دواعي السفر بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، جلا هشام، أحمد غزي، أيمن الشيوي، وإخراج وتأليف محمد ناير.