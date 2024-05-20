أهم كلمات الوحدة الثانية بمادة اللغة الفرنسية.. «راجعها في دقايق»

بدأ العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة، لذا يعاود الطلاب لمراجعة المناهج جيدًا، خلال هذه الفترة، ومنها مادة اللغة الفرنسية، إحدى اللغات الأجنبية الثانية، ويمكن مراجعتها على وحدات، لذا فإن هناك ملخصا لأهم كلمات الوحدة الثانية، بمنهج الصف الثالث الثانوي.

أوضح طارق حفيضة، معلم اللغة الفرنسية، لـ«الوطن»، أنّ حفظ كلمات اللغة الفرنسية، شرطًا أساسيًا لحل الامتحان، ومنها كلمات الوحدة الثانية، التي تساعد في تقوية مهارات الطالب باللغة، ولا تحتاج إلى وقتًا طويلًا للحفظ، لأن المادة بطبيعتها سهلة.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي

تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي، في 10 يونيو المقبل، وتستمر حتى 20 يوليو، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 للشعبتين العلمية والأدبية.