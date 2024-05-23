ماذا يعني انخفاض أو تثبيت أسعار الفائدة من قبل «المركزي»؟.. خبير يكشف

يتوقع الخبراء المصرفيون والاقتصاديون تثبيت أو انخفاض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، إذ أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثالث على مدار العام اليوم.

وشرح وليد عادل، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، ماذا يعني أو ما التأثيرات المهمة على الاقتصاد المصري سواء انخفاض أو تثبيت أسعار الفائدة اليوم، حسب قرار المركزي اليوم.

التأثيرات المهمة على الاقتصاد المصري

التأثير على الاستثمار

- انخفاض أسعار الفائدة يشجع الاستثمار، حيث يصبح من الأرخص الاقتراض والاستثمار في المشروعات الجديدة.

- تثبيت أسعار الفائدة على مستوى معقول يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار.

التأثير على الاستهلاك والادخار

- انخفاض أسعار الفائدة يشجع الاستهلاك، حيث يصبح الحصول على قروض للإنفاق أرخص.

- تثبيت أسعار الفائدة على مستوى مناسب يحافظ على توازن بين الاستهلاك والادخار.

التأثير على التضخم

- انخفاض أسعار الفائدة مؤشر على تراجع التضخم، ولكن يجب أن يتم بشكل حذر.

- تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى مناسب يساعد على السيطرة على التضخم.

التأثير على سعر الصرف

- انخفاض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى استقرار قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

- تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى مناسب يساعد على استقرار سعر الصرف.

وأكد الخبير المصرفي أن بشكل عام، يلعب البنك المركزي دورًا حيويًا في ضبط أسعار الفائدة بما يحقق التوازن بين مختلف الأهداف الاقتصادية ويتخذ قراراته بناءً على تحليل الوضع الاقتصادي الكلي.