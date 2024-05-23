أول فوج للحج 2024 من مصر.. تنقله «مصر للطيران» 29 مايو 2024

ينطلق يوم 29 مايو الجارى أول فوج للحج 2024 من مصر وذلك لحجاج الجمعيات الأهلية وحجاج حج القرعة، حيث تبدأ شركة مصر للطيران بداية من هذا اليوم في تسيير جسرها الجوى لنقل الحجاج المصريين وحجاج بعض الدول الإفريقية الأخرى، ومن المنتظر وفقا لشركة مصر للطيران أن تستعين الشركة بأحدث طرازاتها من الطائرات ذات السعة المقعدية الكبيرة لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية.

«مصر للطيران» تنقل أول فوج للحج 2024 من مصر

ووفقا لشركة مصر للطيران فإن أول فوج للحج 2024 من مصر ستنقله طائرات الشركة، حيث إن مصر للطيران تنقل بشكل حصرى حجاج الجمعيات الأهلية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، وأيضا جميع حجاج القرعة الذى تنظمه وزارة الداخلية، بينما تنقل الشركة بداية من يوم 2 يونيو 2024 عددا من رحلات حجاج السياحة.

رحلات الحج السياحي

ومن جهته، أكد محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن أول فوج للحج السياحي 2024 سينطلق يوم 23 ذو القعدة من عام 1445 هجريا الموافق 31 مايو الجاري برحلات الحج البري، مشيرا إلى أن آخر موعد لانطلاق رحلات الحج السياحي طيران ستكون يوم 12 يونيو المقبل.