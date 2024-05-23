تكليف زكريا حمزة بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية

قرر مجلس إدارة «البورصة السلعية - مصر»، برئاسة الدكتور ابراهيم عشماوي، بجلسته المنعقدة في 22 مايو 2024، تكليف الدكتور زكريا حمزة، بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية - مصر، وذلك لما لديه من خبرات سابقة في مجال البورصات والأنشطة المالية بخبرة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية، فضلا عن خبرته الطويلة في ريادة الأعمال وتعظيم الإيرادات.

وبالإضافة إلى خبرته الممتدة في العديد من القطاعات والإدارات المختلفة بالبورصة المصرية، فقد كان يرأس قطاع الإفصاح والحوكمة حتى شهر مايو 2024، فضلا عن أنه كان عضو مجلس إدارة إحدي الشركات الخاصة، وشركة عاملة في مجال النقل البحري قبل انضمامه للبورصة.

وحصل زكريا حمزة على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية عام 1993، كما حصل على ماجيستير إدارة الأعمال «MBA».