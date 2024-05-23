نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثاني برقم الجلوس بالدقهلية.. خلال أيام

حددت مديرية التربية والتعليم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس بمحافظة الدقهلية، وذلك من خلال رابط محدد يمكن الدخول إليه، أو من خلال التوجه إلى المدرسة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالدقهلية

وأشارت المديرية إلى أنه يمكن الدخول على الرابط من هنا، للحصول على النتيجة بكل سهولة، إذ يجرى الدخول علي الرابط وعمل الخطوات الآتية:

- الدخول إلى الرابط.

- اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية.

- إدخال رقم الجلوس.

- كتابة اسم الطالب.

- الضغط على «الحصول على النتيجة».

امتحانات الشهادة الابتدائية بالدقهلية

وبدأت امتحانات الشهادة الابتدائية يوم 8 مايو الجاري بمادة اللغة العربية، واستمرت لمدة 5 أيام، حيث انتهت بمادة العلوم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أنه بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات الخاصة بالصف السادس، والذي يتم في الوقت الحالي، يُجرى مراجعة ورصد النتيجة ورفعها على الموقع وإتاحتها داخل المدارس بعد الإعلان عن النتيجة بيوم على الموقع.