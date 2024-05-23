محاولات إسرائيلية لإلهاء المجتمع الدولي وإطالة المفاوضات.. محلل سياسي يوضح

قال جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي، إنّ إسرائيل تستمر في عملية التفاوض وفي ذات الوقت تقوم بعمليات اجتياح وقتل الفلسطينيين، لافتا إلى أنّه لا يوجد تطور مهم جرى لدى الإسرائيليين من أجل الوصول إلى اتفاق، بل هي محاولة فقط لإلهاء المجتمع الدولي.

وتابع: «خاصة وأن هذه المحاولة تأتي قبيل يوم من إصدار محكمة العدل الدولية، قرارًا وأمرًا احترازيًا قد يكون بوقف الحرب على غزة، لذلك في ظني أن الحكومة الإسرائيلية تحاول التلاعب فقط».

نتنياهو يُحاول التلاعب بالمجتمع الإسرائيلي والدولي فقط للبقاء على السلطة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي أحمد بصيلة، أنّ ما شاهدناه على مدار الأيام الماضية فيما يخص محاولة تحميل مصر المسؤولية عن تعطيل المفاوضات والادعاء بذلك، ما هو إلا لإطالة أمد المفاوضات، مواصلا: «واليوم على ما يبدو أن مجلس الحرب، على الرغم من أن أطرافه طلبت الوصول إلى اتفاق وأن يُصبح إعادة الأسرى هو الأولوية الأولى للمجلس، إلا أن نتنياهو يُحاول التلاعب بالمجتمع الإسرائيلي والدولي فقط للبقاء على السلطة».