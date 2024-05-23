بعد إعلان «الأرصاد» انكسارها غدا.. هل تعود الحرارة إلى الارتفاع مجددا؟

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا ستنتهي في هذا الأسبوع، إذ يعتبر اليوم الخميس، آخر أيام هذه الموجة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة العظمى 39 درجة في القاهرة الكبرى، والذروة في جنوب الصعيد بواقع 44 درجة مئوية، متوقعا انخفاض مؤقت في الحرارة على مدار يومين، مع توقعات بأن تعاود الحرارة الارتفاع مجددا.

آخر أيام الموجة الحارة اليوم

وأضاف القياتي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر مصطفى كفافي، أن اليوم يشهد استمرار الطقس شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية بداية من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، حتى محافظات جنوب الصعيد.

انخفاض مؤقت في درجات الحرارة

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «محافظات الساحل الشمالي الشرقي مثل بورسعيد وشمال سيناء ستشهد أجواءً حارة أقل قليلا في محافظات القاهرة والمحافظات الداخلية، لكن محافظات الساحل الشمال الغربي تبدأ تنخفض درجات الحرارة فيها نسبيا، وسيكون بداية هذا الانخفاض النسبي على أقصى شمال غرب مصر عند مطروح والسلوم، ونتوقع انخفاضا مؤقتا في قيم الحرارة الجمعة والسبت على أغلب شمال الجمهورية في القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد».