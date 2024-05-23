بعد قرار «المركزي».. تفاصيل أعلى 5 شهادات ثلاثية ادخارية في البنوك

قررت لجنة السياسة النقدية اليوم التابعة للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل بالترتيب عند 27.25% و28.25% و27.75% وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ونرصد في السطور التالية أعلى 5 شهادات ثلاثية ادخارية في البنوك المصرية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

شهادة بريميم من البنك التجاري الدولي CIB

- العائد على الشهادة 24% سنويًا.

- المدة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد شهريًا.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه.

شهادة ألترا بنك قطر الوطني الأهلي QNB

- العائد 24% سنويًا.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 10 مليون جنيه.

- دورية صرف العائد شهريًا.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

- العائد 21.5% سنويًا.

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة

- دورية صرف العائد شهريًا.

شهادة القمة من بنك مصر

- العائد 21.5% سنويًا.

- يكون العائد ثابتا طوال مدة الشهادة.

- المدة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد شهريًا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.