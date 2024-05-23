بعد قرار «المركزي».. تفاصيل أعلى 5 شهادات ثلاثية ادخارية في البنوك
كتب:
منة العشماوي
07:15 م | الخميس 23 مايو 2024
أعلى الشهادة الثلاثية
قررت لجنة السياسة النقدية اليوم التابعة للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل بالترتيب عند 27.25% و28.25% و27.75% وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ونرصد في السطور التالية أعلى 5 شهادات ثلاثية ادخارية في البنوك المصرية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.
شهادة بريميم من البنك التجاري الدولي CIB
- العائد على الشهادة 24% سنويًا.
- المدة 3 سنوات.
- دورية صرف العائد شهريًا.
- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه.
شهادة ألترا بنك قطر الوطني الأهلي QNB
- العائد 24% سنويًا.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- العائد ثابت طوال مدة الشهادة
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 10 مليون جنيه.
- دورية صرف العائد شهريًا.
الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري
- العائد 21.5% سنويًا.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.
- العائد ثابت طوال مدة الشهادة
- دورية صرف العائد شهريًا.
شهادة القمة من بنك مصر
- العائد 21.5% سنويًا.
- يكون العائد ثابتا طوال مدة الشهادة.
- المدة 3 سنوات.
- دورية صرف العائد شهريًا.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.