عائد يصل إلى 29.25%.. تفاصيل أعلى 3 شهادات ادخارية متغيرة بالبنوك

الشهادة المتغيرة في البنوك نوع من منتجات الودائع المصرفية التي تتيح للعملاء كسب عائد مالي قابل للتغيير، بناءً على أحوال السوق المالية، تختلف هذه الشهادات عن الشهادات الثابتة التي توفر عائدًا ثابتًا خلال فترة الاستثمار، وهو مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor» بمعدل زيادة حسب كل بنك.

ونرصد في السطور التالية، أعلى 3 شهادات متغيرة في البنوك المصرية بعائد يصرف شهريًا حسب المواقع الرسمية للبنوك.

الشهادة الثلاثية من EGBANK

- الفائدة ثابتة في العام الأول 20%، ومتغيرة في السنة الثانية والثالية تصل إلى 29.25%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة من EGBANK ألف جنيه.

- المدة 3 سنوات.

- دورية الصرف شهريًا.

الشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك الكويت الوطني

- الفائدة تصل إلى 28%.

- المدة 3 سنوات.

- دورية الصرف شهريًا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة من بنك الكويت الوطني ألف جنيه.

شهادة الثلاثية المتغيرة من بنك التعمير والإسكان

- الفائدة تصل إلى 26.75%.

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة من بنك التعمير والإسكان 500 جنيه.

- دورية الصرف شهريًا.