بعائد سنوي.. أعلى 3 شهادات ادخارية في البنوك الحكومية

تقدم البنوك المصرية أنواعًا متعددة من الشهادات الادخارية، بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، وتتنافس البنوك على تقديم مدد مختلفة ودوريات صرف متنوعة وعوائد مرتفعة لجذب فئات مختلفة من المواطنين، ومن بينها شهادات ذات عائد يصرف سنويًا.

أعلى 3 شهادات بعائد يصرف سنويًا

وبحسب جدول أسعار العائد من البنوك المصرية لشهر مايو 2024، نرصد في السطور التالية بالتفصيل أعلى 3 شهادات بعائد يصرف سنويًا في ثلاثة بنوك حكومية وفقًا لمواقعها الرسمية على الإنترنت.

شهادة البنك الزراعي المصري

يتيح البنك الزراعي المصري شهادة الخير بعائد 19.5%، وتكون مدة الشهادة 3 سنوات وعن الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة بنك التعمير والإسكان

يوفر بنك التعمير والإسكان الحكومي شهادة Luxury بعائد 20%، لمدة 3 سنوات، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.

شهادة بنك التنمية الصناعية

وتعتبر شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية أيضًا من أعلى الشهادات بعائد 25% يصرف سنويًا، والمدة 3 سنوات والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه.