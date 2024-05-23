كيف تحقق دخلا شهريا 7000 جنيه من شراء شهادة البنك الأهلي؟.. اعرف التفاصيل

أعلن البنك المركزي تثبت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض من البنوك، فيما يستفيد من القرار أصحاب الشهادات البنكية، في ظل وفرة السيولة النقدية للعملة الصعبة، بسبب الاستثمارات المباشرة التي دخلت مصر في الفترة الأخيرة.

كيف تحصل على 7000 جنيه شهريًا؟

وعند شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد 27 % فهي تدر ربحًا ثابتًا ويمكن صرف العائد شهريًا، ما يجعلها فرصة استثمار لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، الذين لا يملكون مشروعات استثمار تجارية أو صناعية.

ويستطيع الراغب في الاستثمار من الشهادات البنكية أن يشتري شهادة بلاتينة بقيمة 320 ألف جنيه، تضرب في 27% قيمة العائد السنوي، فتكون جملة الأرباح نحو 86 ألفًا و400 جنيه، وعند تقسيمها على الشهور يكون العائد 7200 جنيه شهريًا.

تنشر «الوطن» تفاصيل الشهادة البلاتينية، وفق المعلن من البنك الأهلي المصري مؤخرًا، وهي كالتالي:

شهادات البنك الأهلي البلاتينية

- شهادة العام الواحد ذات العائد 27% يصرف في نهاية المدة.

- 23.5% سنويًا يصرف شهريًا، و23% يصرف سنويًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

- العائد في السنة الأولى 26% وفي السنة الثانية 22% وفي السنة الثالثة 18%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ومدة الشهادة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

- مدتها 3 سنوات، وسعر العائد في السنة الأولى 30%.

- السنة الثانية 25% والثالثة 20%،والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.