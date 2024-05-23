تراجع سعر الذهب اليوم الخميس قبل اجتماع «المركزي».. كم يبلغ عيار 21؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 23-5-2024، وفق بيانات الأسعار من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومؤسسة «جولد بيليون» 3155 جنيهًا، عقب تراجعه أمس بقيمة 20 جنيها.

وجاءت تراجعات أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري لتحديث أسعار الفائدة، والذي من المقرر أن يُعقد اليوم.

أسعار الذهب اليوم في السوق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3606 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2704 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 25 ألف و240 جنيها دون سعر المصنعية والضريبة.

جاءت الأسعار عقب انخفاض الطلب على الذهب الفترة الحالية، وتراجع السعر العالمي وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2393 دولارا.