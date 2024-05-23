«ألبسها الشبكة في قدميها».. تصرف عريس مع عروسته بحفل الزفاف يثير الجدل

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يُظهر عريسًا وهو يُقبِّل قدمي زوجته ويُلبسها شبكة الذهب فيهما، خلال حفل الزفاف، وسط تعجب جميع الحاضرين الذين راحوا يرفعون هواتفهم المحمولة لتصوير هذا المشهد غير المُعتاد.

عريس يقبل قم زوجته

وظهر العريس في مقطع الفيديو وهو يُلبس زوجته الذهب في قدميها الواحدة تلو الأخرى ويطبع قبلة على كل منهما، كما كانت العروس في قمة سعادتها بِما يفعله زوجها أمام الجميع؛ إذ ظهرت على وجهها ابتسامة شديدة لم تفارقها طوال مدة الفيديو، بل وتتجدد كلما رفعت إحدى قديميها ليقبلها عريسها من باب التعبير عن الحب والتقدير والرومانسية.

وبَرر العريس المصري حركاته غير المُعتادة هذه بأنه ظل طوال حياته، يبحث عن فتاة بهذه المواصفات التي تمتعت بها زوجته، وأهمها أن تكون مُقدرة له تقديرًا كاملًا، وهو ما عَبر عنه من خلال قوله في مقطع الفيديو: «كنت أبحث عن أنثى تقدر قيمتي وتطلب مني الزواج»، وهو ما فعلته عروسه السورية حسب تأكيده.

ممكن من فضلك لو سمحت تتزوجني؟!

وفي رغبة صادقة من العروس التي أرادت التعبير لزوجها عما تكنه له من حب وتقدير، ظهرت خلال مقطع الفيديو وهي تُعيد الكلمات التي رددتها عليه حينما طلبت منه أن يتزوجها، قائلة: «أنا اللي طلب منه يتزوجني، قلت له ممكن من فضلك لو سمحت تتزوجني؟!».

وكانت كلمات الفتاة السورية هذه لها مفعول السحر على قلب الرجل المصري وقتها؛ إذ قرر فور سماعه هذه الكلمات أن يُقيم لها حفل زفاف يكون سببًا لتعجُّب الجميع، وأن يدخل السعادة والفرح على قلبها بقدر لا يُمكن وصفه في «ليلة العمر».

عريس مصري يقبّل قدم عروسه والسبب غريب



«كنت عايز أنثى تقدرني وتطلب ايدي»



العروسه قالتليممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني#الثانية_عشر_يااهلي #البنك_المركزي_المصري #مصر_تتصدى_لمخططات_اسرائيل #الجيش_المصرىpic.twitter.com/wAgIYa58nk — الأحداث المصرية (@mm2710922) May 23, 2024

تباين آراء رواد الـ«سوشيال ميديا»

وشهد مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتباينت آراء النشطاء حوله؛ فمنهم من أشاد بتصرف العريس معتبرًا ما فعله حبًا وتقديرًا للفتاة التي أحبته وطلبت منه الزواج، في حين رأى البعض الآخر أن ما فعله العريس تصرفاتٌ مُبالغة لا داعي لها، معتبرين أنه أهان نفسه بتقبيل قدمي زوجته أمام الحاضرين في حفل الزفاف وأمام عدسات الكاميرات.