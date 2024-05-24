أسباب وأعراض الإكزيما العصبية.. النساء أكثر عرضة للإصابة بها

في بعض الأحيان يشعر الأشخاص بحكة شديدة في الجلد مما يسبب التهابا وجفافا وأيضا الإحساس بالإنزعاج، وقد يتفاقم الأمر إلى حدوث تقشر الجلد وازدياد سمكه وهي الحالة الطبية التي تعرف باسم «الأكزيما العصبية»، وفقًا لما أوضحه موقع «healthline» الطبي.

أسباب الأكزيما العصبية

هناك العديد من الأسباب وراء حدوث الأكزيما العصبية، منها القلق والتوتر النفسي وجفاف الجلد، وبعض أنواع التهاب الأعصاب وكذلك ارتداء الملابس الضيقة، واللدغ من بعض الحشرات، وتزداد خطورة الإصابة بهذا النوع من الالتهاب الجلدي للنساء أكثر من الرجال وكذلك في العمر الذي يترواح ما بين 35 و50 عامًا، كما أنّ المرضى المصابين بالقلق واضطراب الوسواس القهري أكثر عرضة للإصابة بالأكزيما العصبية.

ويشير الدكتور محمد شلبي استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ أعراض الإصابة بالأكزيما العصبية عادة ما تحدث في الذراعين والساقين واليدين وفروة الرأس، كجفاف الجلد والحكة المفرطة والقرح وألم الجلد والنزيف، وتساقط الشعر إذا كانت الإصابة بفروة الرأس.

وفي حال التأكد من الإصابة بالإكزيما العصبية، ينبغي اتباع مجموعة من التعليمات، أبرزها الالتزام بتناول مضادات الهيستامين التي تقلل الحكة، وضرورة تغطية المنطقة المصابة خاصة في أثناء النوم، مع ضرورة قص الأظافر لتخفيف تأثير الحكة على الجلد.

طرق الوقاية من الإكزيما العصبية

وأشار «شلبي» إلى أنّ طرق الوقاية من الإصابة بالإكزيما العصبية المتكررة، تتمثل في الآتي: