رسالة الفنان محمد عبده لجمهوره بعد إعلان إصابته بالسرطان (فيديو)

«أنا طيب بفضل الله».. رسالة وجّهها الفنان محمد عبده، خلال مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، ليُطمئن جمهوره ومحبيه على صحته، بعد إعلان إصابته بالسرطان، حيث يخضع الآن لجلسان العلاج الكيماوي.

المقطع الأخير نشره الشاعر صلاح الشادي، عبر موقع x، وعلق عليه قائلاً: «مع الصديق الغالي الأستاذ محمد عبده في منزله ولقطة للذكرى.. وحديث محبة وذكريات.. واحتفاء بمقدم حفيده السابع (عبدالمجيد) من ابنته ريم، نسأل الله أن يتم عليه الصحة والعافية وأن يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد».

الإعلان عن إصابة محمد عبد بالسرطان

كان الفنان محمد عبده، أعلن إصابته بمرض السرطان، في رسالة صوتية انتشرت عبر منصات مواقع التواصل، منذ نحو 3 أسابيع، ليختفي بعدها عن الأنظار ليبدأ رحلة العلاج.

"أنا طيب بفضل الله تعالى "

مع الصديق الغالي الاستاذ #محمد_عبده في منزله ..ولقطة للذكرى. وحديث محبة وذكريات .. واحتفاء بمقدم حفيده السابع "عبدالمجيد " من ابنته ريم .

نسأل الله ان يتم عليه الصحة والعافية وان يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد . pic.twitter.com/czY5abLEJj — صالح الشادي (@salehalshadi) May 23, 2024

بيان الشركة المنظمة لأعمال محمد عبده

وأصدرت الشركة المنظمة لأعمال محمد عبده بيانًا، لتلعن فيه تعليق جميع الأنشطة الفنية لأجل غير مسمى، موضحين أنه سيتفرغ لأعمال خاصة بالأستديو، من أجل تنفيذ أغاني جديدة تحتاج إلى تركيز ومجهود.