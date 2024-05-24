أسعار السمك اليوم في سوق المنيب.. البلطي السردين بـ50 جنيها

شهد سوق الأسماك في المنيب بالجيزة، اليوم، حالة من الاستقرار في الأسعار، وتستعرض «الوطن» أسعار جميع أنواع الأسماك بسوق المنيب.

أسعار السمك البلطي اليوم

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني بين 30 إلى 70 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الفلية البلطي بين 50 إلى 250 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي 1 بين 31 إلى 67 جنيهًا.

- سعر كيلو البلطي 2 بين 58 إلى 60 جنيهًا.

أسعار أنواع الأسماك البياض والقراميط

وجاءت أسعار الأسماك بالأنواع المختلفة بسوق المنيب كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو البياض أملس 2 خليجي بين 40 إلى 80 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو القراميط – شيلان بين 30 إلى 70 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الثعابين بين 50 إلى 350 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو القشر بياض بين 100 إلى 160 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو البياض أملس 1 بلدي بين 90 إلى 130 جنيها.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

وجاءت أسعار الجمبري والمأكولات البحرية للمستهلك بـ سوق المنيب بالجيزة كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو السبيط بين 200 إلى 400 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو سمك موسى بين 200 إلى 400 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو الجمبري بين 100 إلى 460 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو سمك البوري بين 85 إلى 140 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو السردين بين 50 إلى 100 جنيه.