أسعار السمك في سوق المنيب بالجيزة اليوم الأربعاء.. «اعرف البلطي بكام»

تباينت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق المنيب بالجيزة اليوم الأربعاء الموافق 22 من شهر مايو الجاري 2024، في ظل رقابة من أجهزة المحافظة والتموين؛ لتقديم خدمة متميزة للمواطنين المترددين على السوق مع استمرار حملة المقاطعة في عدد من أسواق بيع الأسماك بالمحافظات.

00 أسعار السمك البلطي بسوق المنيب

وجاءت أسعار السمك البلطي بسوق المنيب بالجيزة كالتالي:

- يتراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 61 و64 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البلطي الوسط ما بين 59 و63 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك الفيليه البلطي المجمد ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

00 أسعار السمك البوري اليوم بسوق المنيب

بينما جاءت أسعار السمك البوري اليوم بسوق المنيب في الجيزة كالتالي:

- سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم يتراوح ما بين 100 و140 جنيهًا.

- سعر السمك البوري صغير الحجم يتراوح ما بين 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البربون كبير الحجم يتراوح ما بين 80 و130 جنيهًا.

- سعر سمك البربون صغير الحجم يتراوح ما بين 50 و70 جنيهًا.

- سعر «السبيط – كاليماري» يتراوح ما بين 170 إلى 350 جنيهًا.

- سعر كيلو سمك موسى يتراوح ما بين 170 إلى 370 جنيهًا.

- سعر سمك «القاروص – لوت» يتراوح ما بين 95 إلى 150 جنيهًا.

00 أسعار بعض أنواع السمك للمستهلك بسوق المنيب

وجاءت أسعار أنواع السمك للمستهلك بسوق المنيب بمحافظة الجيزة كالتالي:

- سعر سمك الوقار يتراوح ما بين 125 إلى 135 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي يتراوح ما بين 85 و145 جنيهًا.

-سعر سمك المكرونة خليجي يتراوح ما بين 75 إلى 115 جنيهًا.

- سعر الكابوريا يسجل يتراوح ما بين 40 إلى 220 جنيهًا.

00 أسعار الجمبري والمأكولات البحرية

وجاءت أسعار الجمبري والمأكولات البحرية للمستهلك بسوق المنيب بالجيزة كالتالي:

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح بين 130 و260 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد بين 165 و360 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري متوسط الحجم يتراوح من 320 إلى 420 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري الجامبو يتراوح بين 430 و520 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم يتراوح بين 330 إلى 400 جنيه للكيلو.