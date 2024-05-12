أسعار الأسماك اليوم في سوق المنيب.. البوري بـ85 جنيها

شهدت جميع أنواع الأسماك اليوم الأحد الموافق 12 من شهر مايو الجاري 2024 في سوق المنيب بمحافظة الجيزة حالة من الاستقرار في ظل مواصلة حملات المقاطعة لشراء الأسماك في بعض المحافظات.

أسعار السمك البلطي اليوم بسوق المنيب

وجاءت أسعار أنواع الأسماك البلطي بسوق المنيب اليوم كالتالي:

- يتراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 55 و61 جنيهاً للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البلطي الوسط ما بين 50 و54 جنيهاً للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البلطي الأسواني ما بين 30 و70 جنيهاً للكيلو.

- يتراوح أسعار السمك الفيليه البلطي المجمد ما بين 50 و250 جنيهاً للكيلو.

أسعار السمك البوري في سوق المنيب

وجاءت أسعار أنواع الأسماك الأخرى بسوق المنيب اليوم كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو السمك البوري الكبير من 100 إلى 150 جنيهاً للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البربون الكبير ما بين 85 و155 جنيهاً للكيلو.

- يتراوح سعر السمك المكرونة خليجي من 85 إلى 125 جنيهاً للكيلو.

أسعار السمك المكرونة في سوق المنيب

- يتراوح سعر سمك المكرونة خليجي من 85 إلى 125 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الكابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر سمك الوقار من 100 إلى 160 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم بسوق المنيب

وجاءت أسعار الجمبري بسوق المنيب بـ محافظة الجيزة اليوم كالتالي:

- سعر الجمبري الجامبو يتراوح ما بين 540 و640 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم يتراوح من 460 إلى 550 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري متوسط الحجم يتراوح من 340 إلى 440 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم يتراوح ما بين 100 و270 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.