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أسعار الأسماك في سوق المنيب بالجيزة اليوم الأحد 5-5-2024

كتب:

سلامة عامر
11:54 ص | الأحد 05 مايو 2024
أسعار الأسماك - أرشيفية

أسعار الأسماك - أرشيفية

انخفضت أسعار السمك في سوق المنيب بالجيزة اليوم، بالتزامن مع إجازات الأعياد وشم النسيم، وجاءت أسعار الأسماك في سوق المنيب بـ الجيزة كما يلي.

- يتراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 53 و59 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البلطي الوسط بين 50 و52 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك الفيليه البلطي المجمد بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري في سوق المنيب اليوم

وجاء سعر السمك البوري اليوم في سوق المنيب كما يلي.

- يتراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم بين 100 إلى 140 جنيهًا.

- يتراوح سعر السمك البوري صغير الحجم بين 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البربون كبير الحجم بين 80 و140 جنيهًا.

- يتراوح سعر البربون صغير الحجم بين 55 و75 جنيهًا.

أسعار الجمبري بسوق المنيب اليوم

وجاءت أسعار الجمبري في سوق المنيب كما يلي.

- سعر الجمبري الجامبو بين 530 و630 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم بين 440 إلى 520 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري متوسط الحجم بين 330 إلى 430 جنيهًا للكيلو.

- سعر «السبيط – كاليماري» بين 180 إلى 420 جنيهًا.

- سعر كيلو سمك موسى بين 180 إلى 420 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي بين 85 و145 جنيهًا.

- سعر سمك المكرونة خليجي بين 75 إلى 115 جنيهًا.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.