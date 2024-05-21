أطعمة ومشروبات تزيد من حرارة الجسم.. احذر تناولها في الموجة الحارة

ترتفع درجات الحرارة في هذه الأيام، ويعاني الكثيرون من تأثيراتها المختلفة، بما في ذلك الشعور بالخمول والكسل عند تناول وجبات معينة، نظرًا لتسببها في زيادة حرارة الجسم، لاسيما خلال الأجواء الحارة.

أطعمة ترفع حرارة الجسم

ربما يجهل البعض أن هناك أطعمة قد تساعد على ارتفاع درجات الحرارة، لذا تواصل «الوطن» مع مروة شعير أخصائية التغذية، وأوصت بالابتعاد عن بعض الأطعمة وهي:

- الطعام المطهي بالزيت.

- الأكل الدسم والمسبك.

- الخضروات النشوية مثل البسلة والقلقاس.

- محشي الكرنب.

- شوربة العدس.

- الأطعمة الحارة.

مشروبات تجنبها مع الطقس الحار

يحرص الكثير من الأشخاص، على تناول المشروبات الساخنة والدافئة خلال اليوم، لكن هناك بعض المشروبات ينصح بالابتعاد عنها خلال ارتفاع درجات الحرارة، وهي:

- السحلب.

- الكاكو.

- حمص الشام.

- مشروبات الشوكولاتة.

وفقًا لما أكدته «شعير» تحتوي هذه المشروبات على سعرات حرارية عالية، تعد مصدرًا رئيسيًا لتدفئة الجسم، لذا ينصح بالابتعاد عنها عند الطقس الحار.

أكلات ومشروبات مناسبة للطقس الحار

يجب الابتعاد عن الطهي بالزيوت، خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، وينصح بتناول الأكل المسلوق والمشوي، بالإضافة لطهي الطعام في الفرن، لتجنب زيادة حرارة الجسم، وهناك عدة أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال هذه الفترة، وهي:

- الألبان المخمرة.

- تناول الزبادي.

- شوربة الخضار.

- تناول الخضروات الورقية مثل الجرجير والخس.

وأكدت أخصائية التغذية ضرورة شرب المياه بكميات كبيرة، لتجنب جفاف الجسم والحفاظ على رطوبته.