متحور FLiRT يضرب دولة جديدة.. اكتشاف 147 إصابة وتحذيرات عالمية

أعلنت هيئة الرقابة الروسية «روس بوتريب نادزور»، اكتشاف سلالات جديدة من عدوى فيروس كورونا FLiRT في روسيا إذ تم تسجيل 178 حالة إصابة بتلك السلالات حتى الآن، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

اكتشاف سلالات جديدة من متحور FLiRT في روسيا

وتعد السلالات من متحور FLiRT المكتشفة في روسيا هي KP.2، KP.1.1 ،KS.1، وعلى الرغم من ذلك، فإنّه وفقًا للخبراء، لا تشكل أي من هذه السلالات خطرًا خاصًا.

وأعلنت الهيئة ضرورة معرفة بعض المعلومات المهمة عن المتحور وعن كيفية الوقاية منها، لحماية المواطنين من هذه العدوى التي أصبحت تنتشر في دول العالم واحدة تلو الأخرى.

وأفادت الهيئة بأنّ سلالات FLiRT هي سلالات فرعية من سلالة «أوميكرون»، تم اكتشافها لأول مرة في الولايات المتحدة وانتشرت فيما بعد إلى بلدان أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا، وأخيرًا في روسيا.

FLiRT به طفرات تسهل اختراق المناعة

ويعتقد العلماء أن جميع سلالات FLiRT تنشأ من متحور فرعي لسلالة أوميكرون المعروفة باسم JN.1، وتحديدًا فرعها JN.1.11.1.

ونوه بأنّ الاختلاف الرئيسي بين سلالات FLiRT والسلالات السابقة هو وجود طفرات جديدة فيما يعتقد بعض الخبراء أن هذه الطفرات قد تسهل استهداف المناعة وتجعلها أكثر قابلية للعدوى. ومع ذلك، تشبه سلالات FLiRT سلالة JN.1 التي تم اكتشافها سابقًا، ولذلك ليس هناك حاجة حاليًا لتطوير لقاح أو علاج جديد أو اختبار لهذا المتغير.

وأفادت «روس بوتريب نادزور» الروسية، فإنّ أعراض سلالات FLiRT تشبه أيضًا أعراض سلالة أوميكرون، حيث يصاب المرضى بالحمى والتهاب الحلق وآلام الجسم والسعال والضعف العام. ومع ذلك، يعتمد مدى خطورة المرض بشكل عام على الصحة العامة ومناعة الفرد بدلاً من السلالة نفسها.

ضرورة الوقاية من FLiRT

على الرغم من ذلك، فإنّه لا ينبغي إهمال التدابير الوقائية. من المهم عدم الاقتراب بشكل كبير من الأشخاص الذين يعانون من أعراض ممية، ويجب غسل اليدين جيدًا وتهوية الغرف، وتعقيم أسطح العمل. والأهم من ذلك، يجب البحث عن المساعدة الطبية المتخصصة فور ظهور أي علامات أولية لفيروس كورونا.