تنطلق امتحانات الثانوية العامة في الـ10 من يونيو المقبل، للشعبتين العلمية والأدبية، وبدأ طلاب الثانوية العامة الاستعداد لمارثون الامتحانات، من خلال مراجعة المواد الدراسية والاطلاع على نماذج الامتحانات السابقة، لمعرفة الأسئلة المتوقعة في مختلف المواد، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير مذكرة مراجعة مادة الفلسفة للصف الثالث الثانوي.

ويقدم تامر صفوت مدرس الفلسفة المنطق، في حديثه لـ«الوطن» مذكرة المراجعة النهائية في الفلسفة للصف الثالث الثانوي 2024، حيث يمكن للطالب الاطلاع عليها والعمل على إجابتها ليضمن الحصول على الدرجة النهائية في تلك المادة، وجاءت كالتالي:

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حذرت من بعض الأخطاء التي قد يقع فيها الطلاب خلال الامتحانات، مشيرة إلى أنه من الممنوع تمامًا استخدام القلم «الكوريكتور» في مسح أي إجابة، أو الشطب، كما أنه في حال رغب الطالب في تغيير الإجابة، يجب عليه فقط أن يضع علامة (إكس) على الإجابة التي يريد إلغائها، مؤكدة على ضرورة الإجابة بالقلم الجاف وليس الرصاص أو نوع قلم آخر لضمان الإجابة.