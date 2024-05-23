«مصر للطيران» تنقل 15 ألف حاج من مالي وغينيا للسعودية هذا العام

قال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، المملوكة لوزارة الطيران المدني، إن الشركة نجحت هذا العام في الفوز بمناقصة دولية لنقل جميع حجاج دولة غينيا، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 12 عاما، وذلك بعد منافسة قوية مع كبرى شركات الطيران العربية والأفريقية.

وأضاف زكريا، خلال بيان صحفي لشركة مصر للطيران اليوم، أن هذا النجاح يأتي في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بتوسيع خدمات السفر للناقل الوطني، خاصة داخل الأسواق الأفريقية بتقديم أفضل خدمة بأنسب سعر.

وأشار زكريا إلى أن شركة مصر للطيران تمكنت خلال موسم الحج الحالي من الفوز بنقل أكثر من 15 ألف حاج من حجاج دولتي غينيا ومالي إلى ومن المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، وهو ما يؤكد على ريادة الشركة الوطنية داخل القارة السمراء كونها أول شركة طيران أنشئت في أفريقيا والسابعة على مستوى العالم.

تسخير كل إمكانيات شركة مصر للطيران لخدمة ضيوف الرحمن

ومن جانبه، أكد الطيار محمد موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي المنتدب لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أن الشركة ستسخر كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج الأفارقة المسافرين على متن رحلاتها هذا العام لأداء هذه الفريضة المباركة سواء على متن شبكة خطوطنا المنتظمة أو رحلاتها الخاصة أو المسافرين عبر الترانزيت.

33 رحلة خاصة مباشرة من مطار كوناكري بغينيا

وأضاف أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران 33 رحلة خاصة مباشرة من مطار كوناكري بغينيا إلى مطار المدينة المنورة لنقل نحو 10.2 ألف حاج في مرحلة الذهاب اعتبارا من يوم الجمعة 24 مايو الجاري وحتى 6 يونيو المقبل، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى كوناكري اعتبارا من 22 يونيو وحتي 5 يوليو المقبل.

وأشار إلى أن مصر للطيران تسير أيضا 17 رحلة خاصة مباشرة من مطار باماكو بدولة مالي إلى مطار المدينة المنورة لنقل 5250 حاجا اعتبارا من اليوم الخميس 23 مايو وحتى 2 يونيو المقبل على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى مطار باماكو اعتبارا من 22 يونيو وحتى 3 يوليو المقبل، وسوف يتم تشغيل رحلات باماكو وكوناكري بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المعروفة باسم طائرة الأحلام التي تتميز بأعلى مستويات الراحة والرفاهية وتتسع لـ309 ركاب.