موعد إجازة عيد الأضحى المبارك فلكيا.. بدأ العد التنازلي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد عيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية، ومن المتوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة الموافق 7 يونيو، ليكون بذلك أول أيام العيد فلكيًا الأحد 16 من نفس الشهر.

ويتطلع العاملون في الجهات المختلفة بالدول والقطاع الخاص، لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو ما نعرض توقعاته في السطور التالية.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

من المتوقع أن يكون موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لجميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص والطلاب والعمال يوم السبت الموافق 15 يونيو وهو وقفة عرفات، ويوم عيد الأضحى وثاني وثالث ورابع أيام العيد، ليحصل الموظفون بذلك على 9 أيام إجازة متواصلة مع مجموع يومي الجمعة والسبت.

ومن المقرر أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميا بموعد إجازة عيد الأضحى وموعد وقفة عرفات عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة

وكعادة كل عام تعلن دار الإفتاء المصرية رسميا موعد عيد الأضحى مع استطلاع هلال ذي الحجة لعام 1445، المقرر أن يوافق 29 ذي القعدة الموافق الخميس 6 يونيو.

- موعد وقفة عرفات 2024، توافق يوم السبت 15 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى 2024، يوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024.