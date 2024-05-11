نقيب المحامين: سأتقدم بمشروع لتعديل قانون المحاماة وسد الثغرات به

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي

وفي مستهل كلمته، أكد نقيب المحامين، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المحاماة، لسد العوار الموجود به، مؤكدًا أن وقف القيد في الجدول العام والعودة من الزوال، جاء لوضع مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية انضمام خريجي كليات الحقوق إلى نقابة المحامين، مشيرا إلى أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي يظل عالقًا في أذهان جميع المحامين، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها القانون «المحاماة مهنة الفرسان، والبحث عن الذات، فهي رسالة سامية، يجب أن يتمتع صاحبها بحسن الخلق، ويجيد التعامل مع الآخرين».

مدة التمرين للجدول العام تبدأ من تاريخ حلف اليمين

وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 24 من قانون المحاماة، نصت على «أن مدة التمرين للجدول العام سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصهما إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال 6 أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، فيجب أن تنتبهوا لهذه المادة جيدًا حتى لا يتعرض أحد منكم إلى الانتقال لجدول غير المشتغلين بقوة القانون».