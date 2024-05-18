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«الإسكان»: استكمال رصف محور كليوباترا لربط برج العرب بالساحل الشمالي

كتب:

أيمن حمزة
10:34 ص | السبت 18 مايو 2024
جانب من أعمال الرصف

جانب من أعمال الرصف

تفقد المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ومسئولو الجهاز، استكمال تنفيذ أعمال الرصف بطريق محور كليوباترا «طريق حسن علام سابقا»، الرابط بين برج العرب الجديدة والساحل الشمالي، والجاري تنفيذه حاليا.

وتابع رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، الأعمال التي تتم حالياً، وهي " طبقة أسفلت سطحية - أعمال النيو جيرسي - أعمال التدبيش - أعمال البلدورات ".

 

 محور كليوباترا يربط بين مدخل مدينة برج العرب وطريق الساحل الشمالي

وأشار رئيس الجهاز إلى أن محور كليوباترا «طريق حسن علام سابقا»، يربط بين مدخل مدينة برج العرب الجديدة، وطريق الساحل الشمالي بطول 8 كم، ليصبح بعرض 7 حارات مرورية بكل اتجاه وجزيرة وسطى بعرض 5 أمتار، شاملاً الأعمال الصناعية.

وفي السياق ذاته، اجتمع رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة بمسئولي الشركات المنفذة لعمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث وجه بسرعة تنفيذ الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة والبرنامج الزمني للتنفيذ.

كما أكد رئيس الجهاز على كافة الشركات بالالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال، مشيراً إلى أنه لن يتم التهاون مع المقاول المتقاعس، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.