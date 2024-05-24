رغم انخفاض الحرارة غدا.. أماكن تسجل 39 درجة والسر في المنخفض الجوي

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شهدته بعض المناطق في طقس اليوم بعد الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية، وتسبب في ارتفاع درجات الحرارة لـ 45 درجة مئوية في بعض المحافظات، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، مشيرة إلى أن يستمر انخفاض درجات الحرارة حتى غدا السبت، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض البلاد تكون حرارتها مرتفعة لتصل لـ 39 درجة مئوية.

انخفاض درجات الحرارة

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن طقس اليوم شهد انكسار الموجة شديدة الحرارة وذلك يرجع إلى دخول كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى عودة درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي لتسجل على القاهرة 33 درجة مئوية وتسجل في السواحل الشمالية أقل من 30 درجة مئوية، حيث امتد هذا الانخفاض ليشمل محافظات شمال الصعيد لتصل درجات الحرارة 35 و34 درجة مئوية.

امتداد الكتل الهوائية

وتوقع القياتي امتداد هذه الكتل الهوائية بشكل أكبر لطقس الغد، إلا أن محافظات جنوب الصعيد تظل عاني من ارتفاع الحرارة التي تسجل 39 درجة مئوية، مع وجود نشاط نسبي للرياح يؤدي إلى تلطيف الأجواء الشعور بطقس معتدل مقارنة بالأيام الماضية.

وبحسب القياتي، تشير الخرائط الجوية إلى أنه بدخول يوم الأحد تكون البلاد على موعد مع موجة مرتفعة أخرى، وذلك نتيجة مرور منخفض صحراوي قادم من الصحراء الغربية، يؤثر على القطاع الغربي من الجمهورية وبعض المناطق، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على السواحل الغربية أكثر من 34 درجة مئوية، ويوم الاثنين تكون ذروة الموجة الحارة، لتشهد كافة مناطق الجمهورية ارتفاعا في درجات الحرارة عدا السواحل الشمالية، وتصل درجات الحرارة لـ 40 درجة مئوية و44 على محافظات جنوب الصعيد.