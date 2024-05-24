«العمل» تكشف تفاصيل توفير وظائف زراعية للمصريين باليونان وقبرص دون وسطاء

كشفت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، عن تفاصيل إعلان الوزارة عن فرص عمل في اليونان وقبرص، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة «DMC».

نقل الأيدي العاملة إلى اليونان

وقالت إنّ وزارة العمل وقعت مذكرة تشاور مع اليونان لنقل الأيدي العاملة للعمل في الخارج، مشيرًة إلى أنّه خلال الفترة المقبلة ستكون هناك أكثر من مهنة ستكون متاحة.

وأضافت: «فرص العمل المتوفرة حاليًا خاصة بالموسم الزراعي، توفرها الوزارة مع دول أخرى، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، ولا يوجد أي تدخل من وسطاء، ولا سماسرة، ولا توجد شركات إلحاق عمالة».

وتابعت: «حاليًا عايزين الموسم الزراعي، ويشترط أن يكون لهم حتى خبرة بسيطة في مجال الزراعة، ووزير العمل وجه أن تكون هناك قاعدة بيانات لكل الشباب الراغب في العمل بالخارج؛ لتلبية احتياجات الطلبات القادمة من الخارج».

توعية العمال بالحقوق الواجبات

وأكملت: «وفي إطار دور وزارة العمل للتوجيه والإرشاد وضرورة توعية العمالة المصرية، افتتح الوزير وحدة بالوزارة العام الماضي دورها توعية العمال بالحقوق والواجبات، والتزامهم تجاه صاحب العمل والقوانين وعادات دولة المقصد».