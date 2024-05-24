أرملة سعيد صالح تتعرض لأزمة صحية مفاجئة.. وابنتها: «ادعو لها»

تعرضت أرملة الفنان سعيد صالح لأزمة صحية مفاجئة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، حسبما أكّدت ابنتها هند عبر منشور لها بموقع «فيسبوك».

تعرض أرملة سعيد صالح لأزمة صحية

وكتبت هند سعيد صالح في منشورها: «أفوق إن شاء الله من اللي أنا فيه بقالي 3 أيام.. وماما تقوم بالسلامة وأطمن عليها.. ولينا كلام».

دخول هند سعيد صالح التمثيل

نادية هي زوجة الفنان سعيد صالح الأولى، وكشفت ابنتهما «هند» في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنّها كانت ترغب في دخول مجال التمثيل، ولكن والدها رفض خوفًا عليها من المصاعب.