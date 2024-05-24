احتفالات ضخمة تسبق حفل زفاف الابن الأصغر لأغنى رجل في آسيا.. شرط وحيد للحضور

احتفالات أسطورية يشهدها العالم خلال الأيّام القليلة المقبلة، بمناسبة قرب زفاف الابن الأصغر لـ«أمباني» أغنى رجل في آسيا، والتي ستكون في رحلة بحرية متجهة من إيطالية إلى فرنسا، وسيحضرها عدد كبير من الضيوف والمدعوين، مع وجود شرط وحيد أساسي لحضور الحفل.

ومن عادات العائلة الهندية التي ينتمي لها «أمباني» إقامة 3 حفلات تباعًا بمناسبة الزفاف، بما في ذلك الحفل الأخير، والذي عادة ما يكون الأضخم.

احتفالات أسطورية ضخمة

وبحسب ما ورد على موقع «سكاي نيوز» العربية، فإنه من المقرر أن تبدأ الاحتفالات قريبًا، على أن يتم دعوة 800 ضيف، منهم 300 من كبار الشخصيات حول العالم، كما سيكون هناك 600 موظف على متن السفينة لخدمة الضيوف.

كما تستغرق هذه الرحلة البحرية التي تحمل عنوان «الرحلة البحرية المستقبلية» مدة 3 أيام تقطع خلالها مسافة 4380 كيلو مترًا وهي منطلقة من إيطاليا إلى جنوب فرنسا، كما ستشهد عرضًا للفخامة والأناقة المطلقة، ومن باب الحفاظ على الخصوصية، سيتم تطبيق سياسة «صارمة» لعدم استخدام الهاتف المحمول خلال الاحتفالية الثانية السابقة لحفل زفاف آنانت أمباني وخطيبته راديكا ميرشانت، اللذين يخططان لإقامة حفل زفافهما في 12 يوليو.

حفل زفاف الابن الأصغر لأغنى رجل في آسيا

جدير بالذكر أنّ الاحتفالات الأولى السابقة لحفل الزفاف أُقيمت في شهر مارس الماضي، وسط ضجة إعلامية كبيرة تحدثت عن فخامة غير مسبوقة؛ إذ إنّ والد العريس هو «أمباني» أغنى رجل في آسيا، الذي حل في المرتبة 10 على قائمة مجلة «فوربس» لأغنياء العالم بثروة تقدر بنحو 117 مليار دولار.

وتمتد ثروة «أمباني» لتشمل قطاعات النفط والاتصالات والنسيج والمواد الكيماوية، كما ذاع صيت شركته «ريلاينس للصناعات المحدودة» التي تعتبر من كبرى شركات النفط والاتصالات في الهند، منذ عام 2018، بعد أن حلَّ مكان نظيره الصيني جاك ما، مؤسس «مجموعة علي بابا القابضة المحدودة».