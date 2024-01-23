محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين على متن السفينة «ديكسمود» بالعريش

قام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، بزيارة الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج على متن السفينة الفرنسية ديكسمود التي ترسو في ميناء العريش البحري، بحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

استقبال عدد كبير من الجرحى الفلسطينيين

وأكد المحافظ أن السفينة الفرنسية استقبلت منذ وصولها الي ميناء العريش البحري في 27 نوفمبر الماضي، عددا كبيرا من الجرحى الفلسطينيين، خاصة الأطفال، وقام الفريق الطبي بالسفينة بعلاجهم وإجراء الجراحات الطبية لهم، معلنًا عن مغادرتها الميناء يوم 27 يناير الجاري بعد إتمام مهمتها.

ووجه المحافظ الشكر لقائد السفينة والأطقم الطبية العاملة في السفينة، مثمنًا الدور الذي قامت به السفينة الفرنسية في علاج الأشقاء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تقديم الشكر للقيادة المصرية

بدوره وجه العقيد ألكسندر بلانس، قائد السفينة الفرنسية، الشكر للقيادة السياسية المصرية ووزارة الصحة المصرية ومحافظة شمال سيناء، على التيسيرات المقدمة للطاقم الطبي لعلاج الجرحى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن «ديكسمود» من فئة الميسترال، وهي عبارة عن مستشفى عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سريرا داخليا و15 سريرا عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.