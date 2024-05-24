خبيرة فلك تكشف مفاجأة غير سارة تنتظر أصحاب 6 أبراج خلال 25 يوما

دخل الزهرة برج الجوزاء ويستمر لمدة 25 يومًا، من الحظوظ الجيدة والسيئة، التي تتأرجح بينها الأبراج، بالإضافة إلى موسم العلاقات السريعة، الذي يشمل ارتباطات مزيفة، تظهر حقيقة الصادق والكاذب لذا يجب الانتباه جيدًا، قبل اتخاذ أي قرار بالارتباط.

حيث انتقل كوكب الزهرة والذي يطلق عليه السعد الأصغر، إلى برج الجوزاء وسيستمر لمدة 25 يومًا، يحمل حظوظًا مالية وعاطفية للأبراج الهوائية والنارية، وهم الجوزاء، الميزان، الدلو، الأسد، القوس، والحمل، سيحدث لهم انفراجة كبرى تحديدًا بعد دخول كوكب السعد الأكبر إلى المشتري، يوم 26 مايو من الشهر الجاري، بحسب حديث رحاب منيعم خبيرة فلك لـ«الوطن».

موسم عاطفي يشمل اعترافات حب قصيرة

في أول 10 أيام، من دخول الزهرة واقتران المشتري، يبدأ موسم عاطفي جدًا، يشمل اعترافات حب بعد مدة قصيرة جدًا من التعارف، وطلبات خطوبة وزواج سريعة، بعدها موسم من الانفصالات السريعة والخيانات، لذا يجب أن يكون هناك وعي كاف لعدم الوقوع في المشكلات، بالإضافة إلى الحذر وتجنب الانبهار بحلاوة البدايات، أو اللجوء إلى الاعترافات السريعة، بل الانتظار حتى نهاية شهر يونيو، والتأني عند اتخاذ القرارات.

الحذر من موسم العلاقات السريعة

لا ينطبق الحديث على جميع الأشخاص، ولكن يجب أخذ الحذر خلال هذه الفترة، التي تعتبر موسم العلاقات السريعة، لذا فإن غالبية الارتباطات ستكون مزيفة، لأن هناك احتمالية كبيرة بأن يكون الطرف الثاني غير صادق بداخله، ويستطع أن يحب 3 فتيات معًا، ولديه تجربة ارتباط وزواج حالي.

ضرورة اتخاذ خطوات بطيئة في التعارفات الجديدة

نصحت «منيعم» باتخاذ خطوات بطيئة في التعارفات الجديدة، وانتظار كوكب الزهرة ودخوله برج السرطان، لأنه سيظهر حقيقة البشر، ومعرفة الشخص الصادق والكذاب، والعاطفي بدرجة كبيرة.