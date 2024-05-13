تحذير لأصحاب 6 أبراج خلال شهر مايو.. «فقر ونحس وحظوظ سيئة»

يهتم الكثيرون بمعرفة حظوظهم سواء العاطفية أو المادية أو العملية مع بداية كل شهر، لذلك يلجأ خبراء الأبراج والفلك بتوضيح الحظوظ لأصحاب الأبراج، وخلال شهر مايو وبخاصة النصف الثاني، قد يمر أصحاب 6 أبراج بأزمات كبيرة، إذ تكون حظوظهم سيئة وقد يخسرون أموالا كثيرة، بحسب موقع «تايمز أوف إنديا» المُتخصص في الأبراج.

أصحاب برج الأسد

وبحسب المُوقع المتخصص في الأبراج، فإن أصحاب برج الأسد سيتعرضون لمشاكل مالية كبيرة، بسبب ثقتهم المُفرطة في بعض الأشخاص، كما سيتعرضون للفقر، لذا يجب عليهم الاستفادة من نصائح الأشخاص الناجحين.

أصحاب برج الحوت

الموقع الهندي، قال إن أصحاب برج الحوت يتسمون بالكسل هذه الفترة ما يجعلهم يُواجهون مشاكل مالية كبير، كما حذر أصحاب الحوت من الاقتراب من أصحاب السوء: «عندهم نحس بسبب أصحاب السوء، لازم يتجنبوا الاقتراب منهم»، كما تحيط بمواليد برج الحوت طاقة من الحظوظ السيئة خلال شهر مايو، لذلك عليهم تجنب اتخاذ قرارات غير مدروسة.

أصحاب برج الحمل

يواجه أصحاب برج الحمل حُظوظا سيئة على صعيد العمل، إذ يُعاني أصحابه من عدم التركيز والكفاءة، بالإضافة إلى مروره بفترات مالية صعبة: «عندهم نحس وفقر مالي».

أصحاب برج الجوزاء

وبحسب الموقع المتخصص في الأبراج، يحدث لمواليد برج الجوزاء أزمة مالية بسبب عدم التفكير في الأمور قبل اتخاذ القرار، لذلك يجب عدم التسرع واتخاذ قرارات سريعة.

أصحاب برج العقرب

يواجه أصحاب برج العقرب، مشاكل كثيرة خلال شهر مايو، إذ سيكون أصحابه في مرمى «النحس والفقر»، بحسب الموقع المٌتخصص في الأبراج: «سيواجهون تحديات كبيرة، تجعل حظوظهم سيئة، لذلك يجب عليهم الانتباه».

أصحاب برج الجدي

حظوظ سيئة ونحس تنتظر أصحاب برج الجدي، بحسب الموقع المتخصص في الأبراج، كما أن مواليد الجدي سيواجهون صعوبات وتحديات مختلفة خلال شهر مايو.