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فريق «فرويد» يفوز على «ابن سينا» بمسابقة طلاب الثانوية بعلم النفس في «مصر تستطيع»

كتب:

منتصر سليمان
10:24 م | الجمعة 24 مايو 2024
مسابقة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة 

مسابقة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة 

حقق فريق «فرويد» فوزًا على فريق «إبن سينا» بنتيجة 9 نقاط مقابل ثمانية، وذلك خلال مسابقة مادة علم النفس والاجتماع، ببرنامج «مصر تستطيع»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق.

يذكر أن برنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، عرض حلقة جديدة، تناول خلالها مسابقة بين فريقي «إبن سينا»، و«فرويد» في مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة، كما أن البرنامج يحرص على تقديم خدمة لطلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال مراجعة مواد الثانوية العامة على شكل مسابقة بين فريقين.

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بقلم منتصر سليمان