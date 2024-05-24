فريق «فرويد» يفوز على «ابن سينا» بمسابقة طلاب الثانوية بعلم النفس في «مصر تستطيع»

حقق فريق «فرويد» فوزًا على فريق «إبن سينا» بنتيجة 9 نقاط مقابل ثمانية، وذلك خلال مسابقة مادة علم النفس والاجتماع، ببرنامج «مصر تستطيع»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق.

يذكر أن برنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، عرض حلقة جديدة، تناول خلالها مسابقة بين فريقي «إبن سينا»، و«فرويد» في مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة، كما أن البرنامج يحرص على تقديم خدمة لطلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال مراجعة مواد الثانوية العامة على شكل مسابقة بين فريقين.