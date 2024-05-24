الفرق بين الفطريات والبكتيريا.. ما تأثير كل منهما على الإنسان؟

تشاركنا آلاف الكائنات الحية الدقيقة العيش على كوكب الأرض، وتؤثر علينا بشكل وبآخر، ومنها الميكروبات أو الجراثيم، والتي تنقسم لأنواع كثيرة أهمها الفطريات والبكتيريا والفيروسات، وعلى الرغم من اشتراكها في كونها لا تُرى بالعين المُجردة، لكن لكل منها خصائصها وتأثيرها المختلف على صحة الإنسان؛ ولأن التداخل واللغط الأكبر في المفهوم يكون بين الفطريات والبكتيريا، ويعتقد كثيرون أنه لا فرق بينهما، فنستعرض في السطور التالية الفرق بين كل منهما.

الفطريات وتأثيرها على صحة الإنسان

الفطريات هي إحدى أنواع الميكروبات التي تؤثر على الإنسان بشكل خاص والحيوانات والطيور بشكل عام، ومن خصائصها أنها يمكنها العيش على الأسطح الميتة، ولفترة طويلة من الزمن؛ فيمكنها مثلًا أن تعيش وتتغذى على شعر الإنسان أو أظافره أو جلده الميت، باعتبارها أجزاء غير حية، كما أنها يمكنها العيش على ملابس الشخص المُصاب بها، بل وتُسبب الإصابة لمن يرتدي هذه الملابس ولو بعد بضعة أشهر.

وتُسبب الإصابات الفطرية للإنسان مشاكل وأمراض صحية عدة، حسب توضيح الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن»، منها القراع، وهي ظهور بقع معينة من تساقط الشعر، لا سيما على فروة الرأس، وتُسبب أيضًا إصابة الأظافر بالالتهابات والآلام أو تغيير في هيأتها، كما يمكن أن تتسبب الفطريات في إصابة الجلد بالتينيا بأنواعها المختلفة.

كيفية انتقال العدوى

كما يمكن أن تعيش الفطريات على أجزاء حية، وتُسبب الإصابة بهذا النوع في حدوث مشكلات وأمراض صحية أكثر خطورة على صحة الإنسان، سواء في الرئتين أو الأوعية اللمفاوية كما تُسبب قرح عميقة في القدم أو الفم، وعلى الرغم من كون هذه الأنواع من الفطريات أكثر خطورة على صحة الإنسان، فإنها أكثر نُدرة أيضًا: «العدوى بالفطريات تحدث عمومًا من خلال الملامسة المباشرة، أو استخدام الأدوات الشخصية لأحد المصابين، وفرص الإصابة بها بتزيد عند ملامسة الأسطح المبللة، وأهمها الحمام».

خصائص البكتيريا وتأثيرها على الإنسان

أما بخصوص البكتيريا فهي أيضًا إحدى أنواع الميكروبات أو الجراثيم، وهي عبارة عن خلايا حية، تعيش وتتغذى وتتكاثر على الأسطح الحية فقط، بينما لا يمكنها العيش على الأسطح الميتة مثل الفطريات، وينتج عن الإصابة بها حدوث مشكلات وأمراض صحية مختلفة، منها التهابات تقيحية في الجلد، وأيضًا التأثير السلبي على أجهزة الجسم الداخلية المختلفة، كالجهاز الهضمي أو التنفسي.

وتتميز الإصابة بالأمراض البكتيرية أنها يُصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة ورعشة في الجسم، حسب تأكيد «سند»، التي أوضحت أن علاج الأمراض البكتيرية يكون بـ المضادات الحيوية حسب طبيعة المرض ونوع البكتيريا: «بشكل عام، من المهم إننا ننتبه لأعراض الإصابة بالميكروبات علشان نقدر نعالجها في البداية»، وأن فرص الإصابة بهذه الميكروبات عمومًا تزداد لدى فئات ميعنة، هي الأطفال الرضع، كبار السن، مرضى السكر ومرضى السرطان.