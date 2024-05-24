الفنان محمد الصاوي: أحمد بدير أهداني عمرة بعد وفاة ابني

قال الفنان محمد الصاوي، إنه لا يستطيع نسيان ما فعله الفنان أحمد بدير معه في حياته الشخصية، مشيرًا إلى أنه من المقربين له على المستوى الشخصي.

وكشف «الصاوي» خلال لقائه مع الإعلامية «إيمان أبو طالب» في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، أن الفنان أحمد بدير أهداه وأسرته عمرة بعد وفاة نجله مباشرة، دون أن يعرف من أهداه هذه العمرة.

وأشار إلى أنه اكتشف بالصدفة بعد مرور عام على العمرة أن أحمد بدير هو صاحب هذه الهدية الغالية، وأنه أراد بذلك إخراجه من الحالة النفسية التي كان يعيشها بعد وفاة نجله.

وقال إنه صاحب شخصية الإنسان الآلي التي ظهرت مع الممثل الكبير عبد المنعم مدبولي في فوازير جده عبده.

وأشار إلى أن الفنان عبد المنعم مدبولي منحه شخصية أخرى وهي عوكل في تلك الفوازير، تعويضًا له لأنه ظل طيلة 30 حلقة يظهر متخفيًا في الإنسان الآلي.

وعن أهم ما يميز شخصية الراحل عبد المنعم مدبولي، قال إنه كان يعشق الضحك والابتسامة وحب الآخرين، لدرجة أنه كان عندما يوجد تكريم في إحدى الدول يصطحبه معه.

ووجه الفنان محمد الصاوي رسالة الى جمهوره، قائلًا: «إياكم والسوشيال ميديا والكتائب التي تسئ إلى رموز الدولة المصرية، كما أنها مصدر غير موثوق في الأخبار، وهذه الكتائب تسعى إلى نشر الفتنة وإسقاط البلد، اعتمدوا على الأخبار من المصادر الموثوق فيها».

جدير بالذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على شاشة «الحياة» الجمعة من كل أسبوع 8 مساء، ومن تقديم الإعلامية «إيمان أبو طالب».