رابط نتيجة سنوات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.. احصل عليها الآن

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية، أنّ نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني 2024، بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية متاحة اليوم بالمدارس، وذلك للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي.

نتيجة صفوف النقل

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أنّ نتيجة صفوف النقل متاحة مجانًا في المدارس كافة اليوم، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها، وذلك بعد إعلانها على الموقع الرسمي لمديرية التعليم من خلال الرابط.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

من ناحية أخرى، تتابع مديرية التعليم انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية اليوم، إذ جرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتيسير على الطلاب وتوفير الهدوء والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتأمين نقل الأسئلة والإجابات واستراحات المراقبين وتطهير محيط المدارس التي تشهد أداء الامتحانات، كما تتابع غرفة العمليات بالتعاون مع الإدارات التعليمية سير الامتحانات أولًا بأول.